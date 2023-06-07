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Le Parisien: состояние здоровья упавшего с лошади вратаря ПСЖ Рико улучшилось

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Стало известно о состоянии здоровья вратаря ПСЖ Серхио Рико после падения с лошади.
Le Parisien: состояние здоровья упавшего с лошади вратаря ПСЖ Рико улучшилось
  • Gettyimages.ru
  • © Gualter Fatia

Как сообщает Le Parisien, врачи полностью прекратили давать Рико успокоительные препараты. На данный момент его состояние оценивается как стабильное. 

Уточняется, что он остаётся в реанимации.

В заключительном матче Лиги 1 с «Клермоном» игроки ПСЖ вышли на поле в форме с именем Серхио Рико. Парижский клуб также разместил на поле огромный баннер в поддержку вратаря.

Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанца доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.

Ранее Мбаппе произнёс сильную речь в поддержку Серхио Рико.

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