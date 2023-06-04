Мбаппе произнёс сильную речь в поддержку Серхио Рико

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе произнёс речь, адресованную голкиперу команды Серхио Рико.

«Самым важным по-прежнему была дань уважения Серхио Рико. Есть вещи важнее футбола. На поле мы уже были чемпионами. Мы должны молиться. Мы благодарим людей на стадионе — кто поддерживал Серхио и его семью, «Парк» был невероятным», — сказал Мбаппе.

В заключительном матче Лиги 1 с «Клермоном» игроки ПСЖ вышли на поле в форме с именем Серхио Рико. Парижский клуб также разместил на поле огромный баннер в поддержку вратаря.

Рико в ночь на 28 мая был госпитализирован в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Испанца доставили в больницу на вертолёте с серьёзной черепно-мозговой травмой.

Ранее сообщалось, что Рико остаётся в стабильном состоянии под седативными препаратами.