Черчесов: Дзюба в каждом клубе доказывает свою состоятельность

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Артём — это футболист, который в каждом клубе доказывает свою состоятельность. Единственное, в Турции у него не очень получилось, но это момент. Можно сказать, определённый опыт в плюс. И этот опыт помогает ему сейчас в «Локомотиве», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

4 июня форвард был признан самым медийным футболистом РПЛ сезона-2022/23.

Ранее Дзюба заявил, что благоприятная атмосфера в команде влияет на его результативность.