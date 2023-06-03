Малком: Дзюба — отличный футболист, но «Зенит» стал чемпионом и без него

Нападающий «Зенита» Малком заявил, что его возросшая результативность в нынешнем сезоне не связана с уходом из клуба нападающего Артёма Дзюбы, который сейчас защищает цвета «Локомотива».

«Дзюба — отличный футболист. С ним «Зенит» завоевал множество наград, он забил очень много голов. И его уход не думаю, что каким-то образом отразился. В этом сезоне просто раскрылся ещё лучше мой потенциал, и я радуюсь тому, что сумел продемонстрировать в этом году», — цитирует Малкома «Фонтанка».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит». 28 мая игрока вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с Дзюбой до конца сезона-2023/24. Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее Дзюба высказался о взаимных подколах с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.