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Тарасова о состоянии Костомарова: пока не выписывают, долго ещё

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Звонила, узнавала про него. Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идёт, это же не быстро. Такие травмы. Потихоньку, дай бог, чтобы скорее. Пока не выписывают, долго еще. Так врач сказал», — цитирует Тарасову Woman.ru.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее продюсер и хореограф Илья Авербух призвал болельщиков не верить информации инсайдеров о состоянии Костомарова.

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