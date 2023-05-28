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Канчельскис считает, что «Локомотив» сделал Дзюбу капитаном в матче с «Динамо» из уважения

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о капитанстве нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 29-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо».
Канчельскис считает, что «Локомотив» сделал Дзюбу капитаном в матче с «Динамо» из уважения
  • РИА Новости

«Артёма Дзюбу сделали капитаном, потому что 400 матчей — это очень много. Не каждый сможет сыграть такое количество матчей в РПЛ. Это же лучший бомбардир России. «Локомотив» решил так выказать ему своё уважение», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Дзюба в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Ранее бывший защитник казанского «Рубина» Алексей Попов заявил, что Дзюбе сложно уже играть на самом высоком уровне.

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