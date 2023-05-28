Канчельскис считает, что «Локомотив» сделал Дзюбу капитаном в матче с «Динамо» из уважения
- РИА Новости
«Артёма Дзюбу сделали капитаном, потому что 400 матчей — это очень много. Не каждый сможет сыграть такое количество матчей в РПЛ. Это же лучший бомбардир России. «Локомотив» решил так выказать ему своё уважение», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.
25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.
Дзюба в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.
Ранее бывший защитник казанского «Рубина» Алексей Попов заявил, что Дзюбе сложно уже играть на самом высоком уровне.