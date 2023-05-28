Экс-защитник казанского «Рубина» Попов назвал Дзюбу сбитым лётчиком
«Дзюба — сбитый лётчик, может прибавить, если будет хотя бы ускоряться на поле. Это, если можно так выразиться, «потеря потерь» для «Локомотива» в следующем году», — цитирует Попова Betonmobile.
25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с 34-летним игроком до конца сезона-2023/24.
Нападающий в сезоне-2022/23 забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах.
Ранее тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о работе с Дзюбой.