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Ловчев объяснил, почему Карпин не виноват в последних неудачах «Ростова» в РПЛ

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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев объяснил, почему Валерий Карпин не виноват в последних неудачах «Ростова» в РПЛ.
Ловчев объяснил, почему Карпин не виноват в последних неудачах «Ростова» в РПЛ
  • РИА Новости

«Чем можно объяснить провал «Ростова»? Когда чемпионат вышел на финишную прямую и потребовалось демонстрировать максимум, стало окончательно понятно, что в команде собраны достаточно средние исполнители. В тех же ЦСКА и «Спартаке» имеются классные футболисты, которые сейчас тянут их. У красно-белых на первый план, например, вышли Промес, Соболев, Бальде — качественные исполнители по меркам РПЛ, купленные за немалые деньги.

Есть ли в спаде вина Валерия Карпина? А его в чём винить? Напротив, ему следует сказать спасибо, ведь он даже с таким коллективом сумел прыгнуть выше головы и до конца вёл борьбу за медали. Он выжал из подопечных всё, что только можно, и грамотно пользовался ошибками конкурентов. Но в концовке, когда необходимо было добавить, жёлто-синие просто опустились на свой уровень. Они не способны стать чемпионами. Карпин же благодаря своему уровню мастерства поднял «Ростов» в топ-5», — поделился своим мнением Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев заявил, что отсутствие Соболева не скажется на атакующем потенциале «Спартака».

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