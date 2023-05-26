Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что отсутствие Соболева не скажется на атакующем потенциале «Спартака».

«Станет ли проблемой отсутствие Соболева? Никакой катастрофы не случилось. На поле выйдет не менее мощный Шамар Николсон, который не хуже россиянина умеет продавливать насыщенную оборону. Давайте не забывать и о Кейта Бальде, нападающем несколько другой формации. Однако весной он смотрится классно и уже забил четыре мяча во всех турнирах», — заявил Ловчев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Ловчев считает, что «Спартак» может потерять очки в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН».