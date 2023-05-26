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Ловчев заявил, что отсутствие Соболева не скажется на атакующем потенциале «Спартака»

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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что отсутствие Соболева не скажется на атакующем потенциале «Спартака».
Ловчев заявил, что отсутствие Соболева не скажется на атакующем потенциале «Спартака»
  • РИА Новости

«Станет ли проблемой отсутствие Соболева? Никакой катастрофы не случилось. На поле выйдет не менее мощный Шамар Николсон, который не хуже россиянина умеет продавливать насыщенную оборону. Давайте не забывать и о Кейта Бальде, нападающем несколько другой формации. Однако весной он смотрится классно и уже забил четыре мяча во всех турнирах», — заявил Ловчев в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Ловчев считает, что «Спартак» может потерять очки в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН».

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