Ловчев заявил, что отсутствие Соболева не скажется на атакующем потенциале «Спартака»
- РИА Новости
«Станет ли проблемой отсутствие Соболева? Никакой катастрофы не случилось. На поле выйдет не менее мощный Шамар Николсон, который не хуже россиянина умеет продавливать насыщенную оборону. Давайте не забывать и о Кейта Бальде, нападающем несколько другой формации. Однако весной он смотрится классно и уже забил четыре мяча во всех турнирах», — заявил Ловчев в интервью RT.
Ранее сообщалось, что Ловчев считает, что «Спартак» может потерять очки в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН».