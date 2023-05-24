Пиняев поздравил Ларина с освобождением из-под стражи
«Вы сделали много для футбола, но не всё то, о чём мечтали. С возвращением», — написал Пиняев в социальных сетях.
24 мая стало известно, что Ларин освобождён из-под стражи — Мосгорсуд принял апелляцию защиты бывшего директора.
28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.
Ранее Илья Геркус прокомментировал освобождение из-под стражи Ларина.