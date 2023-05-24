В FIS сообщили, что принятие решения по допуску россиян на международные турниры отложено

Заместитель генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Никлас Карлссон высказался о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«Вопрос будет обсуждаться, но, как было сказано официально и неофициально ранее, решение по этому вопросу лучше принять позже. Вероятно, решение будет процессно-ориентированным, чтобы мы могли работать над проблемой в течение времени», — приводит слова Карлссона Expressen.

Напомним, что FIS отстранила спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

25 мая Олимпийский комитет России (ОКР) представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях.

Ранее Вяльбе заявила, что FIS изучит вопрос допуска российских лыжников в сентябре.