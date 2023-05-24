Алдонин — об освобождении Ларина: в какой-то мере справедливость восторжествовала

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на освобождение бывшего директора «Чертанова» Николая Ларина.

«Освобождение Ларина — лучшая новость за последнее время. В какой-то мере справедливость восторжествовала. Самое главное, что его отпустили. Надеюсь, для него эта ситуация закончится, а он вернётся в футбол и продолжит его развивать», — цитирует Алдонина «Чемпионат».

24 мая стало известно, что Ларин освобождён из-под стражи. Мосгорсуд принял апелляцию защиты бывшего директора и освободил его из-под стражи.

28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее Ломаев назвал справедливым решение освободить из-под стражи Ларина.