Ломаев назвал справедливым решение освободить из-под стражи Ларина

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на освобождение бывшего директора «Чертанова» Николая Ларина.

«Узнал об этом минут пять назад, все ребята рады. Справедливое решение», — цитирует Ломаева «Матч ТВ».

Напомним, что вратарь является воспитанником «Чертаново».

28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.

Ранее Александр Дюков отреагировал на приговор Ларину.