Ломаев назвал справедливым решение освободить из-под стражи Ларина
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«Узнал об этом минут пять назад, все ребята рады. Справедливое решение», — цитирует Ломаева «Матч ТВ».
Напомним, что вратарь является воспитанником «Чертаново».
28 сентября 2022 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ларина к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По данным следствия, он завышал число игроков в академии ради финансирования.
Ранее Александр Дюков отреагировал на приговор Ларину.