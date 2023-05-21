Радимов пребывает в шоке от слов Лещука в адрес Йокановича
«Честно сказать, пребываю в шоке от сегодняшних слов Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Больше напоминает обычный подхалимаж и попытку подлизаться к новому тренеру, чем на взвешенную оценку», — написал в своём Telegram-канале Радимов.
Он подчеркнул, что бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе и его увольнение было заслуженным.
«Лещук после таких слов просто упал в моих глазах. Куда симпатичнее он выглядит, когда его рот на замке», — добавил Радимов.
Лещук обвинил Йокановича в неуважении к команде. По словам футболиста, он узнал об уходе сербского специалиста из СМИ.
14 мая «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:3.
После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что главного тренера Йокановича уволили.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и Йоканович пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества.