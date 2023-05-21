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Радимов пребывает в шоке от слов Лещука в адрес Йокановича

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов подверг критике высказывания голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в адрес бывшего тренера команды Славиши Йокановича.

«Честно сказать, пребываю в шоке от сегодняшних слов Лещука в адрес уже ушедшего Йокановича. Больше напоминает обычный подхалимаж и попытку подлизаться к новому тренеру, чем на взвешенную оценку», — написал в своём Telegram-канале Радимов.

Он подчеркнул, что бессмысленно спорить, что у тренера не получилось в клубе и его увольнение было заслуженным.

«Лещук после таких слов просто упал в моих глазах. Куда симпатичнее он выглядит, когда его рот на замке», — добавил Радимов.

Лещук обвинил Йокановича в неуважении к команде. По словам футболиста, он узнал об уходе сербского специалиста из СМИ.

14 мая «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:3.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что главного тренера Йокановича уволили.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и Йоканович пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества.






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