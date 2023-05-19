«Динамо» и Йоканович пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества

«Динамо» и Славиша Йоканович пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества.

«Наш клуб благодарит Славишу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что главного тренера Славишу Йокановича уволили.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал уволенного из «Динамо» Йокановича.