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КДК РФС оштрафовал уволенного из «Динамо» Йокановича за неучастие в пресс-конференции

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о наложении штрафа на бывшего главного тренера московского «Динамо» серба Славишу Йокановича за неявку на пресс-конференцию после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
КДК РФС оштрафовал уволенного из «Динамо» Йокановича за неучастие в пресс-конференции
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Йоканович оштрафован на 50 тыс. рублей. Ещё 30 тыс. сербский специалист должен заплатить за систематические выходы из технической зоны. На 44-й минуте игры он вышел на поле, за это клуб заплатит штраф в 20 тыс.», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Йоканович был отправлен в отставку с поста главного тренера московского клуба после встречи с «Ахматом», которая завершилась поражением со счётом 0:3. После игры серб не пришёл на пресс-конференцию.

Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Грозненский клуб набрал 46 очков и располагается на пятой строчке.

Ранее тренер Павел Алпатов стал исполняющим обязанности наставника «Динамо».

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