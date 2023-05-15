«Динамо» объявило о назначении Алпатова на должность и. о. главного тренера

Тренер Павел Алпатов стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

Алпатов будет готовить команду к ближайшим матчам, говорится в Telegram-канале столичного клуба.

Помогать в работе Алпатову будет старший тренер молодёжной команды Павел Фигон.

Напомним, что «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что главного тренера Славишу Йокановича уволили.

Следующий матч «Динамо» проведёт 20 мая с «Торпедо».

Ранее сообщалось, что Марко Николич прилетит в Москву на переговоры с «Динамо» 22 мая.