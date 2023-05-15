«Матч ТВ»: Николич прилетит в Москву на переговоры с «Динамо» 22 мая
- Gettyimages.ru
Как сообщает «Матч ТВ», Николич 22 мая посетит Москву, где встретится с руководством «Динамо».
По информации источника, сербский тренер проведёт переговоры по контракту, осмотрит базу и стадион.
Напомним, что «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йокановича уволили.
15 мая на базе в Новогорске игрокам «Динамо» в качестве и. о. главного тренера представили Павла Алпатова.
Ранее бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов раскритиковал руководство бело-голубых за неудачное выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ).