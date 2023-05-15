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СЭ: Алпатов станет и. о. главного тренера «Динамо» до конца сезона

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Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Динамо» станет Павел Алпатов до конца текущего сезона.
СЭ: Алпатов станет и. о. главного тренера «Динамо» до конца сезона
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 15 мая на базе в Новогорске игрокам «Динамо» в качестве и. о. главного тренера представили Павла Алпатова.

По информации источника, на первой тренировке присутствовали тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов, специалист по физической подготовке Иван Карандашов и спортивный директор Желько Бувач.

Напомним, что «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йокановича уволили.

Ранее бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов раскритиковал руководство бело-голубых за неудачное выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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