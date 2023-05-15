Габулов: управленческая структура в «Динамо» выстроена не под чемпионские амбиции

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов раскритиковал руководство бело-голубых за неудачное выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Заслужил ли Славиша Йоканович отставки? Конечно, заслужил. За этот год у него ничего не получилось в «Динамо». И если углубиться в этот вопрос, то не могло получиться. Потому что, в моём понимании, управленческая структура в «Динамо» выстроена не под чемпионские амбиции и не под большие задачи. Я имею в виду кадровый подбор, который отвечал за результат в этом году. Результат в этом сезоне это наглядно продемонстрировал.

И шанс работать в следующем сезоне не заслужил не только главный тренер, но и руководитель спортивного отдела. Весь руководящий менеджмент клуба. Потому что провалиться во всей спортивной составляющей в 100-летие клуба — это провал и позор. Это профессиональное несоответствие. Такого быть не должно. «Спартак» в свой 100-летний юбилей выиграл Кубок России. А «Динамо» не то что в финал Кубка не вышло, но и не смогло взять медали в РПЛ. Хотя болельщики приняли бы это за успешный результат. Но и этого не произошло.

К сожалению, мы в течение долгого времени являемся свидетелями отсутствия спортивного результата в «Динамо». И нужно делать определённые выводы не только о футболистах и тренерах, но и о руководстве клуба. Нужно в корне пересматривать управленческую структуру клуба. Может быть, она и является причиной отсутствия результата», — заявил Габулов RT.

Ранее Владимир Гранат дал совет «Динамо» в выборе главного тренера.