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Гранат дал совет «Динамо» в выборе главного тренера

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Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат рассказал, какой главный тренер нужен московской команде после увольнения Славиши Йокановича.
Гранат дал совет «Динамо» в выборе главного тренера
  • Gettyimages.ru

«Иностранцы поедут к нам. Но надо брать качественного иностранца, который будет на две головы выше наших специалистов. А если брать, как у нас принято, в большинстве случаев неизвестных тренеров, то, думаю, не стоит», — цитирует Граната Metaratings.

«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Славиша Йоканович уволен.

Ранее Властимил Петржела заявил, что Марцел Личка мог бы возглавить «Динамо».

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