Петржела считает, что Личка мог бы возглавить «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал своего кандидата на пост наставника «Динамо».

«Я хотел бы, чтобы Личка пошёл на повышение в карьере, он очень трудолюбивый тренер. Я уважаю его за то, что он сделал в российском футболе. Если «Динамо» пригласит его на должность главного тренера, то не ошибётся», — цитирует Петржелу Metaratings.

В настоящий момент Личка тренирует «Оренбург».

«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Славиша Йоканович уволен.

Ранее Люк Уилкшир заявил, что к нему не обращались по поводу работы в «Динамо».