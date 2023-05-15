Петржела считает, что Личка мог бы возглавить «Динамо»
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«Я хотел бы, чтобы Личка пошёл на повышение в карьере, он очень трудолюбивый тренер. Я уважаю его за то, что он сделал в российском футболе. Если «Динамо» пригласит его на должность главного тренера, то не ошибётся», — цитирует Петржелу Metaratings.
В настоящий момент Личка тренирует «Оренбург».
«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.
После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Славиша Йоканович уволен.
Ранее Люк Уилкшир заявил, что к нему не обращались по поводу работы в «Динамо».