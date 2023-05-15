Уилкшир заявил, что к нему не обращались по поводу работы в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера московского клуба.

«Я ни с кем из «Динамо» не разговаривал, ко мне никто не обращался насчёт возможного назначения», — цитирует Уилкшира «Спорт-Экспресс».

«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Славиша Йоканович уволен.

Ранее Юрий Сёмин назвал закономерной отставку Йокановича с поста главного тренера «Динамо».