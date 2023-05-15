Сёмин назвал закономерной отставку Йокановича с поста главного тренера «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин дал понять, что совсем не удивлён увольнению Славиши Йокановича с поста наставника московского «Динамо».

«Наверное, были какие-то ошибки в подготовке ко второй части сезона. Такие же ошибки, по всей видимости, были и у московского «Спартака». Результаты значительно хуже, чем в первом круге, поэтому, если нет очков, тренера увольняют. Всё закономерно», — цитирует Сёмина ТАСС.

«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Славиша Йоканович уволен со своего поста.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го после увольнения Сандро Шварца.

Ранее спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не исключил, что прекратит рабочие отношения с московским клубом после увольнения Йокановича.