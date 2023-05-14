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Бувач может покинуть «Динамо» вслед за Йокановичем

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Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не исключил, что прекратит рабочие отношения с московским клубом после увольнения главного тренера Славиши Йокановича.
Бувач может покинуть «Динамо» вслед за Йокановичем
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Будете ли вы в «Динамо» после провала Йокановича?» — «Я не знаю», — приводит слова Бувача «Матч ТВ».

«Динамо» с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йоканович уволен со своего поста. 

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022 после увольнения Сандро Шварца. 

Ранее бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов назвал причину своего увольнения из клуба.

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