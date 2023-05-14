«Динамо» уволило Йокановича с поста главного тренера

Руководство «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер. Новый главный тренер», — цитирует члена совета директоров бело-голубых Дмитрия Гафина ТАСС.

«Динамо» с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022 после увольнения Сандро Шварца.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» сыграли вничью с «Локомотивом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).