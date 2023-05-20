Вратарь «Динамо» Лещук обвинил Йокановича в неуважении к команде

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал бывшего главного тренера команды Славишу Йокановича после его увольнения.

«Мы узнали о его уходе из СМИ. С нами никто не общался. Было написано в чат сообщение: «Я ухожу». Это неуважение к игрокам — мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу. Видимо, у них претензии к нам», — цитирует Лещука «Чемпионат».

14 мая «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 0:3.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что главного тренера Славишу Йокановича уволили.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и Йоканович пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества.