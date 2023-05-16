Глава судейского комитета РФС Каманцев: клубы РПЛ не хотят разбираться в правилах
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«У клубов не видно потребности разобраться именно в судействе. Иногда им хочется рассмотреть отдельные моменты, хочется, чтобы в их сторону принимались решения. Но глобального желания разобраться скорее нет. Ни в одном клубе, кроме «Факела», нет какого‑то судейского направления», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».
«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). За второе место борьбу ведут ЦСКА, «Ростов» и «Спартак».
Красно-белые неоднократно заявили о предвзятом к себе судействе в матчах чемпионата России.
24 апреля гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.
Ранее глава судейского комитета РФС Каманцев заявил, что не планирует уходить в отставку.