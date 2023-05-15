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Египетского футболиста «Нанта» оштрафуют за отказ участвовать в ЛГБТ-акции

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Египетский нападающий «Нанта» Мостафа Мохамед будет оштрафован из-за отказа участвовать в ЛГБТ-акции.
Египетского футболиста «Нанта» оштрафуют за отказ участвовать в ЛГБТ-акции
  • Gettyimages.ru

Как сообщает AFP, сумма штрафа неизвестна, однако клуб не будет применять каких-либо спортивных санкций в отношении 25-летнего египтянина, чтобы не лишать себя ключевого игрока атаки, забившего восемь мячей в текущем сезоне.

В рамках акции игроки двух высших дивизионов должны были надеть футболки с радужной символикой. Пятеро футболистов отказались выходить на матчи из-за этой акции.

В кабмине Франции раскритиковали футболистов за отказ от участия в ЛГБТ-акции.

Ранее министр спорта Франции призвала наказать футболистов за отказ от акции в поддержку ЛГБТ.

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