В кабмине Франции раскритиковали футболистов за отказ от участия в ЛГБТ-акции

Официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран прокомментировал ситуацию с отказом футболистов поддержать ЛГБТ-акцию.

«Это отстой. Я читал статью, в которой кто-то — кажется, главный тренер — говорил, что гомофобия — это мнение. Нет, это преступление», — сказал Веран в эфире телеканала France 2.

В рамках акции игроки двух высших дивизионов должны были надеть футболки с радужной символикой. Пятеро футболистов отказались выходить на матчи из-за этой акции.

В Лиге 1 лидирует «Пари Сен-Жермен», который в 35 матчах набрал 81 очко.

Ранее министр спорта Франции призвала наказать футболистов за отказ от акции в поддержку ЛГБТ.