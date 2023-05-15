В кабмине Франции раскритиковали футболистов за отказ от участия в ЛГБТ-акции
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«Это отстой. Я читал статью, в которой кто-то — кажется, главный тренер — говорил, что гомофобия — это мнение. Нет, это преступление», — сказал Веран в эфире телеканала France 2.
В рамках акции игроки двух высших дивизионов должны были надеть футболки с радужной символикой. Пятеро футболистов отказались выходить на матчи из-за этой акции.
В Лиге 1 лидирует «Пари Сен-Жермен», который в 35 матчах набрал 81 очко.
Ранее министр спорта Франции призвала наказать футболистов за отказ от акции в поддержку ЛГБТ.