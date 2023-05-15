Министр спорта Франции призвала наказать футболистов за отказ от акции в поддержку ЛГБТ
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«Я сожалею, что у нас нет 100% игроков, которые находят себя в этом послании о недискриминации. Мы находимся в стране, которая всегда поощряла уважение к другим, к правам человека. Я думаю, что клубы должны вести диалог с игроками и применить санкции», — цитирует Удеа-Кастера Le Parisien.
В рамках акции игроки двух высших дивизионов должны были надеть футболки с радужной символикой. Пятеро футболистов отказались выходить на матчи из-за этой акции.
В Лиге 1 лидирует «Пари Сен-Жермен», который в 35 матчах набрал 81 очко.
Ранее министр спорта Франции выступила с речью по вопросу возвращения российских спортсменов.