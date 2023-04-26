Министр спорта Франции выступила с речью по вопросу возвращения российских спортсменов

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) высказалась о возможном допуске россиян и белорусов до международных соревнований.

«Рекомендации, данные МОК 28 марта, не распространяются на Игры 2024 года в Париже. На данном этапе они были выданы международным федерациям только для международных спортивных соревнований. Но это уже первоначальные уточнения», — цитирует Удеа-Кастеру пресс-служба МОК.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Ирина Роднина высказалась о готовности российских спортсменов на фоне отстранения от международных соревнований.