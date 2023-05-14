СЭ: новым главным тренером «Динамо» станет Николич
- globallookpress.com
- © Daniel Felipe Kutepov
Бывший главный тренер столичного «Локомотива» согласился возглавить московский клуб после окончания чемпионата России по футболу сезона-2022/23, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.
После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йоканович уволен со своего поста.
54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го после увольнения Сандро Шварца.
Ранее спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не исключил, что прекратит рабочие отношения с московским клубом после увольнения Йокановича.