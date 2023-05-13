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Президент ПБК ЦСКА Ватутин рассказал о состоянии Шведа

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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин высказался о состоянии здоровья защитника армейского клуба Алексея Шведа после нападения.
Президент ПБК ЦСКА Ватутин рассказал о состоянии Шведа
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Алексей дома — лечится, восстанавливается. Ему уже лучше, но понятно, что ещё есть какие-то проблемы. Всё идёт по плану, как принято говорить у врачей. Алексей смотрел наши игры и порадовался за ребят, ведь команда выиграла два раза. Так что мы с ним на связи», — цитирует Ватутина Sport24.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

10 мая в ЦСКА сообщили о выписке Шведа из больницы.

Ранее агент Фимич заявил, что баскетболист ЦСКА Швед может ощущать последствия травм всю жизнь.

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