Президент ПБК ЦСКА Ватутин рассказал о состоянии Шведа
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«Алексей дома — лечится, восстанавливается. Ему уже лучше, но понятно, что ещё есть какие-то проблемы. Всё идёт по плану, как принято говорить у врачей. Алексей смотрел наши игры и порадовался за ребят, ведь команда выиграла два раза. Так что мы с ним на связи», — цитирует Ватутина Sport24.
2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
10 мая в ЦСКА сообщили о выписке Шведа из больницы.
Ранее агент Фимич заявил, что баскетболист ЦСКА Швед может ощущать последствия травм всю жизнь.