Глава Федерации дзюдо Франции выступил за участие России в Олимпиаде в Париже

Президент Федерации дзюдо Франции (FJ) Стефан Номи положительно отнёсся к решению допустить сборную России до квалификационных соревнований к летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Дзюдо — это большая спортивная семья. Франция хочет видеть россиян на Олимпиаде в Париже», — цитирует Номи Inside the Games.

При этом он подчеркнул, что FJ, конечно, будет следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это очень важно, потому что подавляющее большинство согласно с решением МОК. Я думаю, что для спортсменов со всего мира важно иметь возможность соревноваться», — добавил 52-летний спортивный функционер.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

29 апреля Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Сборная России выступает в эти дни на ЧМ. Этот турнир является одним из квалификационных этапов перед Олимпиадой в Париже. Игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что IJF приняла решение отказать в допуске на чемпионат мира восьми членам делегации сборной России.