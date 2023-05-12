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Райкович: хорошая реализация сложных бросков помогла ЦСКА обыграть «Зенит»

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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович остался доволен атакующими действиями своих подопечных в четвёртом матче серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ по баскетболу с петербургским «Зенитом».
Райкович: хорошая реализация сложных бросков помогла ЦСКА обыграть «Зенит»
  • РИА Новости

«Эта игра стала самой жёсткой и плотной в текущей серии. Было много борьбы. Сегодня мы забивали немало сложных бросков, что позволило нам уехать с победой», — цитирует македонского специалиста «Матч ТВ».

Райкович затруднился точно определить характер травмы Николы Милутинова.

«Ничего не могу ответить. Мы только закончили матч, я пока не знаю. Эта информация будет завтра», — заключил тренер.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 77:72 в пользу армейской команды. Основной вклад в победу внёс Каспер Уэйр, который набрал 19 очков. Лучшим в составе проигравших стал Дмитрий Кулагин (18 очков).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Пятый матч пройдёт 15 мая в Москве.

Ранее сообщалось, что УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в третьем матче финала Единой лиги ВТБ.

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