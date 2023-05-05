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Баженов — о решении РФС не ехать на турнир в Азию: здоровье важнее всего

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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов считает правильным решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от участия в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Баженов — о решении РФС не ехать на турнир в Азию: здоровье важнее всего
  • РИА Новости

«Сборная отказалась от турнира? Правильно сделали. Здоровье важнее всего», — цитирует Баженова «Матч ТВ».

При этом футболист признался, что сам бы он поехал сыграть на турнире в Азии.

«И делал бы свою работу с удовольствием. Я не так часто был в сборной. Условно говоря, один раз — и это было чудо для меня», — добавил Баженов.

Чемпионат CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования ещё одну азиатскую сборную.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.

Баженов сыграл за сборную в августе 2008 в товарищеском матче с командой Нидерландов (1:1). Форвард заменил на 39-й минуте Романа Павлюченко, который получил травму. Баженов не запомнился результативными действиями.

Ранее Константин Тюкавин сожалел, что сборная России не сыграет в чемпионате CAFA.

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