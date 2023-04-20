Тюкавин сожалеет, что сборная России не сыграет в чемпионате CAFA

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин дал понять, что расстроился из-за отказа Российского футбольного союза (РФС) от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA).

«Очень жалко, что сборная России не примет участия в турнире CAFA, обидно. Говорят, что высокая нагрузка на футболистов? Если так говорят, значит, так и есть. Не футболисты принимают решения, жалко, что не будем играть», — цитирует Тюкавина «Спорт-экспресс».

Чемпионат CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также планируется пригласить на соревнования ещё одну азиатскую сборную.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA. ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года.

В Федерации футбола Ирана накануне сообщили, что все участники чемпионата CAFA выступают за участие сборной России в турнире. Всем сборным-участницам осталось уладить некоторые детали и подписать официальные бумаги.

Турнир CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Среди участников — Иран, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

Ранее в пресс-службе РФС объяснили решение не участвовать в Кубке CAFA.