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Пахутко доволен результатами сезона «Локобаскет — Школьная лига»

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Директор чемпионата «Локобаскет — Школьная лига» Андрей Пахутко подвёл итоги 16-го сезона турнира.
Пахутко доволен результатами сезона «Локобаскет — Школьная лига»
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Я очень доволен тем, как прошёл 16-й сезон чемпионата «Локобаскет — Школьная лига». Мы всегда стремимся вперёд, всегда хотим радовать участников нашего чемпионата хорошими эмоциями, которых сегодня мы увидели очень много. Чтобы эти соревнования все вспоминали хорошими словами всю свою жизнь», — цитирует Пахутко пресс-служба соревнований.

По его словам, на 17-й сезон у организаторов чемпионата грандиозные планы. Пахутко дал понять, что на данный момент есть заявки от восьми новых регионов.

«И мы эти заявки анализируем: изучаем инфраструктуру регионов, то, как работают местные федерации. В течение месяца объявим список участников. Начнём опять в ноябре, поскольку сентябрь-октябрь — это, по традиции, внутришкольные соревнования, в которых определяется, на базе какого класса будет составлена команда. В Челябинске нам очень повезло с погодой. К тому же мы захватили майские праздники. Думаю, всем понравилось ходить в шортах и майках, а не в зимней одежде. Так что Суперфинал, наверное, тоже будем проводить в такие же сроки», — заключил Пахутко.

Напомним, что в Челябинске подошёл к концу 16-й сезон чемпионата «Локобаскет — Школьная лига», среди юношеских команд сильнейшей стала сборная Республики Адыгеи, у девушек — сборная Новосибирской области.

Ранее президент «Локобаскет — Школьная лига» заявил, что лучшие игроки проекта уже проявляют себя.

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