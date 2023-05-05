Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Президент «Локобаскет — Школьная лига»: лучшие игроки нашего проекта уже проявляют себя

Короткая ссылка
Президент «Локобаскет — Школьная лига» Андрей Ведищев подвёл итоги 16-ого сезона чемпионата.
Президент «Локобаскет — Школьная лига»: лучшие игроки нашего проекта уже проявляют себя

    «Уже 16 лет подряд ПБК «Локомотив-Кубань» при поддержке ОАО «РЖД» и Министерства спорта Российской Федерации проводит один из самых ярких, значимых и массовых детско-юношеских турниров  — «Локобаскет — Школьная лига». 
    Лучшие игроки нашего проекта, выходцы из соревнований  «Локобаскет — Школьная лига», уже проявляют себя в детско-юношеских резервах команды «Локо» и, возможно, в ближайшем будущем смогут принять участие в борьбе за медали самого высокого профессионального уровня.
    Хочу выразить большую благодарность и признательность Администрации Челябинской области за помощь в организации чемпионата «Локобаскет — Школьная лига» 2023 года.
    Поздравляю всех участников суперфинала — вы уже все красавчики, молодцы! Я поздравляю вас с тем, что вы стали участниками этого яркого спортивного праздника. Наш девиз: «Учись и побеждай!» Не только на спортивной площадке, но и в жизни. «Локобаскет», вперёд! Всех с праздником!» — сказал Ведищев.

    Напомним, что в Челябинске подошёл к концу 16-й сезон чемпионата «Локобаскет — Школьная лига», среди юношеских команд сильнейшей стала сборная Республики Адыгеи, у девушек — сборная Новосибирской области.

    Ранее сообщалось, что баскетболисты ЦСКА выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    dzen_banner
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить