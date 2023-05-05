Президент «Локобаскет — Школьная лига»: лучшие игроки нашего проекта уже проявляют себя

Президент «Локобаскет — Школьная лига» Андрей Ведищев подвёл итоги 16-ого сезона чемпионата.

«Уже 16 лет подряд ПБК «Локомотив-Кубань» при поддержке ОАО «РЖД» и Министерства спорта Российской Федерации проводит один из самых ярких, значимых и массовых детско-юношеских турниров — «Локобаскет — Школьная лига».

Лучшие игроки нашего проекта, выходцы из соревнований «Локобаскет — Школьная лига», уже проявляют себя в детско-юношеских резервах команды «Локо» и, возможно, в ближайшем будущем смогут принять участие в борьбе за медали самого высокого профессионального уровня.

Хочу выразить большую благодарность и признательность Администрации Челябинской области за помощь в организации чемпионата «Локобаскет — Школьная лига» 2023 года.

Поздравляю всех участников суперфинала — вы уже все красавчики, молодцы! Я поздравляю вас с тем, что вы стали участниками этого яркого спортивного праздника. Наш девиз: «Учись и побеждай!» Не только на спортивной площадке, но и в жизни. «Локобаскет», вперёд! Всех с праздником!» — сказал Ведищев.

Напомним, что в Челябинске подошёл к концу 16-й сезон чемпионата «Локобаскет — Школьная лига», среди юношеских команд сильнейшей стала сборная Республики Адыгеи, у девушек — сборная Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что баскетболисты ЦСКА выйдут на матч с «Зенитом» в майках в поддержку Шведа.