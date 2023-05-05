«112»: четвёртый обвиняемый по делу Шведа хочет прийти в полицию с повинной

Стали известны новые подробности в расследовании дела об избиении защитника ПБК ЦСКА Алексея Шведа.

Юсуф, водитель Рамзина Амирсланова, всё еще на свободе, но собирается прийти в полицию и написать явку с повинной, сообщает Telegram-канал «112».

Силовики задержали трёх подозреваемых. Все они заявили, что именно Юсуф наносил самые тяжёлые удары спортсмену.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее капитан УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о нападении на Шведа.