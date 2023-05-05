«112»: четвёртый обвиняемый по делу Шведа хочет прийти в полицию с повинной
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Юсуф, водитель Рамзина Амирсланова, всё еще на свободе, но собирается прийти в полицию и написать явку с повинной, сообщает Telegram-канал «112».
Силовики задержали трёх подозреваемых. Все они заявили, что именно Юсуф наносил самые тяжёлые удары спортсмену.
2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее капитан УНИКСа Андрей Воронцевич высказался о нападении на Шведа.