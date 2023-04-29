Агент Ренана ответил на вопрос о возможности участия защитника на молодёжном ЧМ

Агент защитника «Зенита» Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия ответил на вопрос о том, поедет ли футболист на молодёжный чемпионат мира в Аргентине.

«Не знаю. Нужно поговорить с «Зенитом», — приводит слова Гарсии Metaratings.

28 апреля стало известно, что Ренана вызвали в сборную Бразилии U20 на чемпионат мира.

19-летнему футболисту предстоит провести на групповом раунде аргентинского турнира три матча. Соперниками бразильской команды будут сборные Италии, Нигерии и Доминиканской Республики.

В сезоне-2022/23 в составе санкт-петербургской команды Ренан провёл семь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее агент Ренана сообщил, что у футболиста нет предложений из АПЛ.