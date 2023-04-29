Агент Ренана ответил на вопрос о возможности участия защитника на молодёжном ЧМ
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«Не знаю. Нужно поговорить с «Зенитом», — приводит слова Гарсии Metaratings.
28 апреля стало известно, что Ренана вызвали в сборную Бразилии U20 на чемпионат мира.
19-летнему футболисту предстоит провести на групповом раунде аргентинского турнира три матча. Соперниками бразильской команды будут сборные Италии, Нигерии и Доминиканской Республики.
В сезоне-2022/23 в составе санкт-петербургской команды Ренан провёл семь матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее агент Ренана сообщил, что у футболиста нет предложений из АПЛ.