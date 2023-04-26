Агент защитника «Зенита» Ренана сообщил, что у футболиста нет предложений из АПЛ

Агент защитника «Зенита» Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия рассказал, что его клиент не получал предложений от клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Не время говорить о возможном трансфере — «Зенит» сейчас борется за чемпионство! Но от клубов АПЛ предложений по Ренану нет», — цитирует Гарсию «Чемпионат».

Ренан перешёл в петербургский клуб из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. 19-летний бразилец в сезоне-2022/23 в семи матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что Ренан может покинуть команду из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно.