Семак: Ренан может покинуть «Зенит» по окончании чемпионата

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что бразильский защитник Роберт Ренан может покинуть команду из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно.
Семак: Ренан может покинуть «Зенит» по окончании чемпионата
  • © РИА Новости / Александр Гальперин

«Он ещё молод. Я не говорю, что он уедет, но такой вариант есть. У него важная позиция. Клубов, которые ищут на неё игрока, много», — цитирует Семака «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что тренерскому штабу «Зенита» важно, чтобы игрок прогрессировал.

«Интерес к нему был и после чемпионата Южной Америки. Он играет, набирается опыта. Скауты могут посмотреть его уровень и потенциал на примере нашего чемпионата», — заключил Семак.

Ренан перешёл в петербургский клуб из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. 19-летний бразилец в сезоне-2022/23 в семи матчах во всех турнирах не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлил рекордную серию по голам в домашних матчах РПЛ.

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