Защитника «Зенита» Ренана вызвали в сборную Бразилии U20 на чемпионат мира

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан примет участие в молодёжном чемпионате мира U20 в составе национальной команды.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Бразилии на официальном сайте.

19-летнему футболисту предстоит провести на групповом раунде аргентинского турнира три матча. Соперниками бразильской команды будут сборные Италии, Нигерии и Доминиканской Республики.

В сезоне-2022/23 в составе санкт-петербургской команды Ренан провёл семь матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда из Санкт-Петербурга соревнуется с достойными коллективами в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.