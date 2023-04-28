Защитника «Зенита» Ренана вызвали в сборную Бразилии U20 на чемпионат мира

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Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан примет участие в молодёжном чемпионате мира U20 в составе национальной команды.
Защитника «Зенита» Ренана вызвали в сборную Бразилии U20 на чемпионат мира
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба сборной Бразилии на официальном сайте. 

19-летнему футболисту предстоит провести на групповом раунде аргентинского турнира три матча. Соперниками бразильской команды будут сборные Италии, Нигерии и Доминиканской Республики.

В сезоне-2022/23 в составе санкт-петербургской команды Ренан провёл семь матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда из Санкт-Петербурга соревнуется с достойными коллективами в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

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