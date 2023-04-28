Семак не испытывает иллюзий по поводу силы соперников в чемпионате России
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«Чем больше сильных команд, тем лучше для чемпионата. У нас нет иллюзий, что в какой-то игре нам может быть легко. Каждый соперник — это серьёзное испытание. Нужно смотреть на качество игры», — цитирует Семака «Чемпионат».
«Зенит» по итогам 24 туров с 58 очками лидирует в чемпионате России. На втором месте расположился «Ростов» (49), на третьем — «Спартак» (48). Командам осталось провести шесть матчей в РПЛ до окончания сезона.
Ранее Семак заявил, что «Зенит» не может покупать российских футболистов из-за завышенных цен.