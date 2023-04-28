Семак: «Зенит» не может покупать российских футболистов из-за завышенных цен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, по какому принципу подходит к покупке футболистов.

«Получить даже трёх-четырёх игроков с российским паспортом для нас сложно. Ещё раз: это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев», — цитирует Семака «Чемпионат».

Он дал понять, что тренерский штаб команды из Санкт-Петербурга выбирает футболистов не по паспорту, а по их профессионализму.

«Когда я только приходил, у нас было много аргентинцев. Сейчас есть бразильцы. Считаю, неважна национальность, важно показывать хороший, интересный футбол», — заключил Семак.

В заявке «Зенита» на сезон-2022/23 значатся десять легионеров и 13 российских футболистов. Сине-бело-голубые с 58 очками лидируют в чемпионате России. На втором месте расположился «Ростов» (49), на третьем — московский «Спартак» (48).

Ранее Семак прокомментировал интерес ПСЖ к бразильскому нападающему Малкому.