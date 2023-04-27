Семак — об интересе к Малкому от ПСЖ: его ввели в заблуждение

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал интерес ПСЖ к бразильскому нападающему Малкому.

«Вопрос не в том, ушёл бы он или нет. Мы к этому готовы. Вопрос — как уходить. Есть цивилизованные методы, от которых стоит отталкиваться. Ведь в этой истории и Малкома ввели в заблуждение, сказав, что с «Зенитом» уже обо всём договорились. Хотя это было неправдой», — цитирует Семака «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что вёл беседу с футболистом, который занял честную позицию по своему уходу.

«Если в клуб придёт предложение, которое всех устроит, то он уйдёт. Если нет — останется», — добавил Семак.

По информации СМИ, российский клуб не согласился продать игрока в ПСЖ менее чем за €40 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний бразилец забил 21 мяч и отдал девять результативных передач в 23 матчах за петербуржцев.

Ранее Малком сравнил российских болельщиков с бразильскими фанатами футбола.