Малком: болельщики «Зенита» близки к тому, как болеют в Бразилии

Нападающий «Зенита» Малком сравнил российских болельщиков с бразильскими фанатами футбола.

«Болельщики в Бразилии — сумасшедший дом в хорошем смысле слова. Мне, кстати, повезло, болельщики «Зенита» близки к тому, как болеют на родине. Весь мир смотрит чемпионат Бразилии. У нас футбольная любовь», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее агент Малкома сообщил, что переход футболиста в «Бешикташ» невозможен.