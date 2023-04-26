Туйнов заявил, что хочет завоевать титул чемпиона Европы в профессиональном боксе

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Российский кикбоксер Владислав Туйнов рассказал о цели выступления в профессиональном боксе.
Туйнов заявил, что хочет завоевать титул чемпиона Европы в профессиональном боксе
  • Gettyimages.ru

«Спорт — моя жизнь, кикбоксинг — любимый вид. Но чтобы делать его более популярным, придавать ему больше веса, нужно доказывать свою состоятельность везде. Хочу стать тем, кто будет популяризировать его. За боксом следит огромная аудитория. И добиваясь успехов здесь, я смогу помогать развиваться своему любимому единоборству.

Сейчас бокс — приоритет для меня. Хочу завоевать титул чемпиона Европы по одной из престижных версий, двигаться к мировым титулам, развиваться в профессиональном плане. При этом не собираюсь отказываться от кикбоксинга. По-прежнему хочу стать 15-кратным триумфатором первенств планеты. На данный момент в моём активе шесть побед», — заявил Туйнов в интервью RT.

Ранее Туйнов назвал имена сильнейших ударников в MMA.

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